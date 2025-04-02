https://ria.ru/20250402/putin-2008887801.html

Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва

Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва - РИА Новости, 02.04.2025

Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва

Владимир Путин поручил внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:07:00+03:00

2025-04-02T14:07:00+03:00

2025-04-02T15:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

андрей белоусов

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. Подготовить и внести предложения должны правительство совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.Как указывается в перечне поручений, эта мера направлена на сохранение и развитие профессиональных компетенций, а также обеспечение связи выпускников с работодателем, предусмотрев при необходимости внесение изменений в российское законодательство.Срок исполнения — 1 июля 2026 года (предварительный доклад — до 1 сентября 2025-го).Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008462525.html

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, общероссийский народный фронт