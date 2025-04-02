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Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва - РИА Новости, 02.04.2025
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14:07 02.04.2025 (обновлено: 15:07 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008887801.html
Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва
Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва - РИА Новости, 02.04.2025
Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва
Владимир Путин поручил внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:07:00+03:00
2025-04-02T15:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. Подготовить и внести предложения должны правительство совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.Как указывается в перечне поручений, эта мера направлена на сохранение и развитие профессиональных компетенций, а также обеспечение связи выпускников с работодателем, предусмотрев при необходимости внесение изменений в российское законодательство.Срок исполнения — 1 июля 2026 года (предварительный доклад — до 1 сентября 2025-го).Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008462525.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Общероссийский народный фронт
Для окончивших профессионалитет могут предусмотреть особый порядок призыва

Путин поручил внести идеи об особом призыве для выпускников профессионалитета

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота пункта отбора на военную службу
Работа пункта отбора на военную службу - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа пункта отбора на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
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Подготовить и внести предложения должны правительство совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".
Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.
Как указывается в перечне поручений, эта мера направлена на сохранение и развитие профессиональных компетенций, а также обеспечение связи выпускников с работодателем, предусмотрев при необходимости внесение изменений в российское законодательство.
Срок исполнения — 1 июля 2026 года (предварительный доклад — до 1 сентября 2025-го).Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей БелоусовОбщероссийский народный фронт
 
 
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