https://ria.ru/20250402/putin-2008884410.html
Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения
Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения
Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:54:00+03:00
2025-04-02T13:54:00+03:00
2025-04-02T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения родителей. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации: ... ускорить рассмотрение проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", устанавливающего обязанность банка заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения
Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта о картах для подростков
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения родителей.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации: ... ускорить рассмотрение проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", устанавливающего обязанность банка заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей", - говорится в документе.