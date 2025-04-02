https://ria.ru/20250402/putin-2008884410.html

Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения

Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил рассмотреть проект о выдаче карт детям только с разрешения

Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:54:00+03:00

2025-04-02T13:54:00+03:00

2025-04-02T13:55:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения родителей. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации: ... ускорить рассмотрение проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", устанавливающего обязанность банка заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250402/putin-2008883831.html

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россия, владимир путин, общество