https://ria.ru/20250402/putin-2008884148.html

Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации

Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025

Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, проходящих диспансеризацию. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:53:00+03:00

2025-04-02T13:53:00+03:00

2025-04-02T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, проходящих диспансеризацию. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и представить предложения, направленные на повышение дисциплины работодателей в части, касающейся обеспечения ими предусмотренных законодательством Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский.

https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html

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станислав воскресенский, владимир путин, михаил мишустин, ивановская область, россия, общество