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Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025
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13:53 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/putin-2008884148.html
Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации
Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025
Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, проходящих диспансеризацию. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:53:00+03:00
2025-04-02T13:53:00+03:00
станислав воскресенский
владимир путин
михаил мишустин
ивановская область
россия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, проходящих диспансеризацию. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и представить предложения, направленные на повышение дисциплины работодателей в части, касающейся обеспечения ими предусмотренных законодательством Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский.
https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html
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станислав воскресенский, владимир путин, михаил мишустин, ивановская область, россия, общество
Станислав Воскресенский, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Ивановская область, Россия, Общество
Путину доложат по вопросу дисциплины работодателей при диспансеризации

Путину представят идеи повышения дисциплины работодателей при диспансеризации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, проходящих диспансеризацию.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации
13:48
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и представить предложения, направленные на повышение дисциплины работодателей в части, касающейся обеспечения ими предусмотренных законодательством Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации
13:45
 
Станислав ВоскресенскийВладимир ПутинМихаил МишустинИвановская областьРоссияОбщество
 
 
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