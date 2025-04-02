https://ria.ru/20250402/putin-2008883831.html

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 02.04.2025

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников

Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:54:00+03:00

2025-04-02T13:54:00+03:00

2025-04-02T14:03:00+03:00

владимир путин

технологии

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля.Глава государства поставил задачи:Во вторник президент подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Среди основных мер:Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html

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2025

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владимир путин, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф)