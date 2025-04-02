Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
© Depositphotos.com / Andrey ArkushaБанкомат
© Depositphotos.com / Andrey Arkusha
Банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поставил задачи:
- принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи;
- рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации;
- изучить вопрос о признании отягчающим обстоятельством использования ИИ при совершении преступлений;
- представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками;
- доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством;
- правительству, МВД, Генпрокуратуре, ФСБ и ЦБ — контролировать реализацию мер по борьбе с киберпреступлениями.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Во вторник президент подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Среди основных мер:
- на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
- их нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
- россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
- при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
- сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
- заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
- вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
- госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
- такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
- банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
- будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
- банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы;
- россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов;
- cоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.