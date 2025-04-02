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Путин дал поручения по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 02.04.2025
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13:54 02.04.2025 (обновлено: 14:03 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008883831.html
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 02.04.2025
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:54:00+03:00
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владимир путин
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля.Глава государства поставил задачи:Во вторник президент подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Среди основных мер:Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
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владимир путин, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф)
Владимир Путин, Технологии, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников

© Depositphotos.com / Andrey ArkushaБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / Andrey Arkusha
Банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по защите россиян от мошенников, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поставил задачи:
  • принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи;
  • рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации;
  • изучить вопрос о признании отягчающим обстоятельством использования ИИ при совершении преступлений;
  • представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками;
  • доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством;
  • правительству, МВД, Генпрокуратуре, ФСБ и ЦБ — контролировать реализацию мер по борьбе с киберпреступлениями.
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11 февраля, 13:50
Во вторник президент подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Среди основных мер:
  • на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
  • их нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
  • россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
  • при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
  • сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
  • заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
  • вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
  • госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
  • такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
  • банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
  • будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
  • банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы;
  • россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов;
  • cоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие
29 марта, 02:17
 
Владимир ПутинТехнологииГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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