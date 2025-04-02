https://ria.ru/20250402/putin-2008882199.html

Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах

Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах - РИА Новости, 02.04.2025

Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта изменений в закон "Об инновационных научно-технологических центрах". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:49:00+03:00

2025-04-02T13:49:00+03:00

2025-04-02T13:49:00+03:00

россия

владимир путин

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта изменений в закон "Об инновационных научно-технологических центрах". Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона... "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при необходимости обеспечив его доработку с учетом подпункта "б" пункта 4 настоящего перечня поручений", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250306/infrastruktura-2003311149.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, госдума рф, технологии