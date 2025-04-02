https://ria.ru/20250402/putin-2008882199.html
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах - РИА Новости, 02.04.2025
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта изменений в закон "Об инновационных научно-технологических центрах". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:49:00+03:00
2025-04-02T13:49:00+03:00
2025-04-02T13:49:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта изменений в закон "Об инновационных научно-технологических центрах". Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона... "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при необходимости обеспечив его доработку с учетом подпункта "б" пункта 4 настоящего перечня поручений", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250306/infrastruktura-2003311149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф, технологии
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Технологии
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах
Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение закона об инновационных центрах
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта изменений в закон "Об инновационных научно-технологических центрах".
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона... "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при необходимости обеспечив его доработку с учетом подпункта "б" пункта 4 настоящего перечня поручений", - говорится в документе.