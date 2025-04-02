https://ria.ru/20250402/putin-2008879517.html

Путин поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Путин поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть дополнительные меры, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T14:12:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть дополнительные меры, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации реализовать комплекс дополнительных мер... по выполнению требований законодательства об образовании в части, касающейся снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников", - говорится в поручении, принятом по итогам заседания.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября, далее - ежегодно. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20250402/putin-2008879322.html

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общество, владимир путин, россия