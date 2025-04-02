https://ria.ru/20250402/putin-2008879322.html
Путин поручил стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по математике и физике
Путин поручил стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по математике и физике - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по математике и физике
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, биологии. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:43:00+03:00
2025-04-02T13:43:00+03:00
2025-04-02T14:01:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, биологии.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации реализовать комплекс дополнительных мер по стимулированию обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, к выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии для их сдачи при прохождении государственной итоговой аттестации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября, далее - ежегодно. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по математике и физике
Путин поручил стимулировать школьников сдавать ЕГЭ по математике, физике и химии
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам стимулировать выпускников сдавать ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, биологии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации реализовать комплекс дополнительных мер по стимулированию обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, к выбору экзаменов по профильной математике, физике, химии, биологии для их сдачи при прохождении государственной итоговой аттестации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября, далее - ежегодно. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ
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