https://ria.ru/20250402/putin-2008879156.html
Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками
Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:43:00+03:00
2025-04-02T13:43:00+03:00
2025-04-02T13:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в части, касающейся... создания и применения с согласия граждан Российской Федерации механизма оперативного оповещения кредитных организаций операторами связи при выявлении мошеннического телефонного вызова и (или) короткого текстового сообщения (СМС)", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками
Путину представят идеи по механизму координации против мошенников