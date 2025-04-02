https://ria.ru/20250402/putin-2008879156.html

Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками

Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:43:00+03:00

2025-04-02T13:43:00+03:00

2025-04-02T13:43:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в части, касающейся... создания и применения с согласия граждан Российской Федерации механизма оперативного оповещения кредитных организаций операторами связи при выявлении мошеннического телефонного вызова и (или) короткого текстового сообщения (СМС)", - говорится в перечне поручений.

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

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россия, владимир путин, общество