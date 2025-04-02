https://ria.ru/20250402/putin-2008875790.html
Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт
Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:33:00+03:00
2025-04-02T13:33:00+03:00
2025-04-02T14:00:00+03:00
общество
владимир путин
россия
экономика
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками клиентам платежных карт.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам", - говорится в поручении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20250402/putin-2008882496.html
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общество, владимир путин, россия, экономика, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Общество, Владимир Путин, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт
Путин поручил рассмотреть вопрос о допограничении срока действия банковских карт