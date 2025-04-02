https://ria.ru/20250402/putin-2008875790.html

Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт

Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил рассмотреть допограничение срока действия банковских карт

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:33:00+03:00

2025-04-02T13:33:00+03:00

2025-04-02T14:00:00+03:00

общество

владимир путин

россия

экономика

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками клиентам платежных карт.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам", - говорится в поручении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250402/putin-2008882496.html

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общество, владимир путин, россия, экономика, михаил мишустин, эльвира набиуллина