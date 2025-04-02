https://ria.ru/20250402/putin-2008867112.html
Путин в среду примет главу Бурятии
Путин в среду примет главу Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин в среду примет главу Бурятии
Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле главу Алексея Бурятии Цыденова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:01:00+03:00
2025-04-02T13:01:00+03:00
2025-04-02T13:02:00+03:00
политика
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республика бурятия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле главу Алексея Бурятии Цыденова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что в среду президент работает в Кремле. "Президент продолжит так же, как обычно, заниматься региональной проблематикой. И сегодня с докладом у него будет глава Республики Бурятия Алексей Циденов. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что график у президента в среду спокойный, Путин проводит в этот день встречи и внутренние совещания.
https://ria.ru/20250226/buryatiya-2001631330.html
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политика, россия, республика бурятия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Республика Бурятия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в среду примет главу Бурятии
Путин в среду примет главу Бурятии Цыденова