https://ria.ru/20250402/putin-2008867112.html

Путин в среду примет главу Бурятии

Путин в среду примет главу Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025

Путин в среду примет главу Бурятии

Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле главу Алексея Бурятии Цыденова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:01:00+03:00

2025-04-02T13:01:00+03:00

2025-04-02T13:02:00+03:00

политика

россия

республика бурятия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле главу Алексея Бурятии Цыденова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что в среду президент работает в Кремле. "Президент продолжит так же, как обычно, заниматься региональной проблематикой. И сегодня с докладом у него будет глава Республики Бурятия Алексей Циденов. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что график у президента в среду спокойный, Путин проводит в этот день встречи и внутренние совещания.

https://ria.ru/20250226/buryatiya-2001631330.html

россия

республика бурятия

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политика, россия, республика бурятия, владимир путин, дмитрий песков