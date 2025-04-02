https://ria.ru/20250402/putin-2008862510.html

Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья

Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:46:00+03:00

2025-04-02T12:46:00+03:00

2025-04-02T12:52:00+03:00

общество

курская область

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых действий.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 апреля 2025 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html

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общество, курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин