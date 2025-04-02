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Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:46:00+03:00
2025-04-02T12:46:00+03:00
2025-04-02T12:52:00+03:00
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых действий.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 апреля 2025 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html
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общество, курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
Жителям Курской области, лишившимся жилья, обеспечат ежемесячные выплаты