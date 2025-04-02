Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 02.04.2025 (обновлено: 12:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008862510.html
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:46:00+03:00
2025-04-02T12:52:00+03:00
общество
курская область
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008145688_0:288:3071:2015_1920x0_80_0_0_d27bc61d4e8eb73fc955671d77e3d8a4.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых действий.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 апреля 2025 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008145688_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e890126d8b51c24ba01841577c5ada01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья

Жителям Курской области, лишившимся жилья, обеспечат ежемесячные выплаты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация мирного жителя в Судже
Эвакуация мирного жителя в Судже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирного жителя в Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся жилья в результате боевых действий.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 апреля 2025 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров
27 марта, 09:31
 
ОбществоКурская областьРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала