https://ria.ru/20250402/putin-2008861442.html
Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков
Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2025
Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков
Президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и к поискам урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:42:00+03:00
2025-04-02T12:42:00+03:00
2025-04-02T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и к поискам урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. "Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам, президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.
https://ria.ru/20250402/peskov-2008861353.html
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков
Песков: Песков: Путин остается открытым к мирному решению по Украине