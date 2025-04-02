https://ria.ru/20250402/putin-2008861442.html

Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков

Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2025

Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и к поискам урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:42:00+03:00

2025-04-02T12:42:00+03:00

2025-04-02T12:43:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и к поискам урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. "Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам, президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.

https://ria.ru/20250402/peskov-2008861353.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп