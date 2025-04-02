https://ria.ru/20250402/putin-2008853626.html

Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву

Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву - РИА Новости, 02.04.2025

Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:07:00+03:00

2025-04-02T12:07:00+03:00

2025-04-02T12:17:00+03:00

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

москва

бадра гунба

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы, сообщается на сайте Кремля."Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250401/vuchich-2008778383.html

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абхазия, владимир путин, москва, бадра гунба, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне