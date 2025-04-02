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Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву - РИА Новости, 02.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:07 02.04.2025 (обновлено: 12:17 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008853626.html
Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву
Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву - РИА Новости, 02.04.2025
Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:07:00+03:00
2025-04-02T12:17:00+03:00
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
москва
бадра гунба
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы, сообщается на сайте Кремля."Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день", - говорится в сообщении.
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абхазия, владимир путин, москва, бадра гунба, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Абхазия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Москва, Бадра Гунба, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил президента Абхазии на празднование юбилея Победы в Москву

Путин пригласил президента Абхазии Гунбу на празднование юбилея Победы в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы, сообщается на сайте Кремля.
"Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день", - говорится в сообщении.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года
Вчера, 23:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАбхазияВладимир ПутинМоскваБадра ГунбаРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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