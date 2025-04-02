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Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
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12:05 02.04.2025 (обновлено: 13:38 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008853376.html
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии
Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:05:00+03:00
2025-04-02T13:38:00+03:00
в мире
бадра гунба
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению", — говорится в ней.Российский лидер пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы.В среду в Сухуме проходит церемония инаугурации главы государства.Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54%.
https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html
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в мире, бадра гунба, абхазия, россия, владимир путин, адгур ардзинба, москва
В мире, Бадра Гунба, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Адгур Ардзинба, Москва
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Республики Абхазия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению", — говорится в ней.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба
2 марта, 14:16
Российский лидер пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы.
В среду в Сухуме проходит церемония инаугурации главы государства.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии
5 марта, 19:35
Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54%.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Биография Бадры Гунбы
00:35
 
В миреБадра ГунбаАбхазияРоссияВладимир ПутинАдгур АрдзинбаМосква
 
 
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