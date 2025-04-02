https://ria.ru/20250402/putin-2008853376.html

Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:05:00+03:00

2025-04-02T12:05:00+03:00

2025-04-02T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению", — говорится в ней.Российский лидер пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы.В среду в Сухуме проходит церемония инаугурации главы государства.Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54%.

https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html

https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html

https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html

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