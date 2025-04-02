Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии
Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Республики Абхазия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии инаугурации президента Абхазии в Сухуме. 2 апреля 2025
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению", — говорится в ней.
Российский лидер пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы.
В среду в Сухуме проходит церемония инаугурации главы государства.
Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54%.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.