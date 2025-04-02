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Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - РИА Новости, 02.04.2025
Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:12:00+03:00
2025-04-02T11:12:00+03:00
2025-04-02T11:20:00+03:00
политика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Согласно информации на сайте Генпрокуратуры РФ, Кикоть с 2017 года занимал пост заместителя генерального прокурора РФ.
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политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф
Политика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Кикотя назначили главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев