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Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - РИА Новости, 02.04.2025

Кикоть стал главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:12:00+03:00

2025-04-02T11:12:00+03:00

2025-04-02T11:20:00+03:00

политика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Согласно информации на сайте Генпрокуратуры РФ, Кикоть с 2017 года занимал пост заместителя генерального прокурора РФ.

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политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф