https://ria.ru/20250402/putin-2008833612.html

Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму - РИА Новости, 02.04.2025

Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T11:26:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость двух стран противостоять проявлениям неонацизма.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату – 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20250402/putin-2008832981.html

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россия, белоруссия, владимир путин