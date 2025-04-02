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Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму - РИА Новости, 02.04.2025
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Союзное государство
 
10:43 02.04.2025 (обновлено: 11:26 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008833612.html
Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму
Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму - РИА Новости, 02.04.2025
Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:43:00+03:00
2025-04-02T11:26:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость двух стран противостоять проявлениям неонацизма.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату – 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20250402/putin-2008832981.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

Путин: память о войне дает решимость РФ и Белоруссии противостоять неонацизму

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость двух стран противостоять проявлениям неонацизма.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату – 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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