https://ria.ru/20250402/putin-2008833353.html
Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ
Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ - РИА Новости, 02.04.2025
Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что совместные... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:41:00+03:00
2025-04-02T10:41:00+03:00
2025-04-02T10:52:00+03:00
союзное государство
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что совместные действия двух стран обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства", - говорится в послании.
https://ria.ru/20250402/putin-2008833612.html
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россия, владимир путин, белоруссия
Союзное государство, Россия, Владимир Путин, Белоруссия
Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ
Путин: совместные действия России и Белоруссии укрепляют оборонный потенциал СГ