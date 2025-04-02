https://ria.ru/20250402/putin-2008833353.html

Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ

Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ - РИА Новости, 02.04.2025

Путин: совместные действия России и Белоруссии обеспечивают безопасность СГ

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что совместные... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:52:00+03:00

союзное государство

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что совместные действия двух стран обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства", - говорится в послании.

https://ria.ru/20250402/putin-2008833612.html

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россия, владимир путин, белоруссия