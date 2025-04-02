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Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025
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Союзное государство
 
10:40 02.04.2025 (обновлено: 10:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008832981.html
Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии
Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность, что... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:40:00+03:00
2025-04-02T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность, что конструктивные отношения РФ и Белоруссии будут и впредь активно развиваться, отметив, что это отвечает интересам братских народов двух стран.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что конструктивные российско-белорусские отношения будут и впредь активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов. От души желаю всем вам успехов и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии

Путин: отношения РФ и Белоруссии будут активно развиваться

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность, что конструктивные отношения РФ и Белоруссии будут и впредь активно развиваться, отметив, что это отвечает интересам братских народов двух стран.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что конструктивные российско-белорусские отношения будут и впредь активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов. От души желаю всем вам успехов и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.
Флагт России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы
10:41
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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