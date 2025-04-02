https://ria.ru/20250402/putin-2008832981.html

Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии

Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025

Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность, что... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:40:00+03:00

2025-04-02T10:40:00+03:00

2025-04-02T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность, что конструктивные отношения РФ и Белоруссии будут и впредь активно развиваться, отметив, что это отвечает интересам братских народов двух стран.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что конструктивные российско-белорусские отношения будут и впредь активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов. От души желаю всем вам успехов и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире