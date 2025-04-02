https://ria.ru/20250402/putin-2008832850.html
Сотрудничество России и Белоруссии расширяется, заявил Путин
Сотрудничество России и Белоруссии расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2025
Сотрудничество России и Белоруссии расширяется, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:39:00+03:00
2025-04-02T10:39:00+03:00
2025-04-02T10:53:00+03:00
союзное государство
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что продуктивное сотрудничество двух стран во многих сферах, в том числе в торговле и гуманитарной сфере, расширяется.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни. Граждане России и Беларуси пользуются равными правами в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Расширяются продуктивное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, контакты по линии парламентов, регионов и городов", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Сотрудничество России и Белоруссии расширяется, заявил Путин
Путин: продуктивное сотрудничество России и Белоруссии расширяется