https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам принять меры по повышению информированности граждан о важности диспансеризации, соответствующий... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:48:00+03:00
2025-04-02T13:48:00+03:00
2025-04-02T13:48:00+03:00
владимир путин
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам принять меры по повышению информированности граждан о важности диспансеризации, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по повышению информированности граждан о важности прохождения диспансеризации и ее роли в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250402/putin--2008879982.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Общество, Михаил Мишустин
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации
Путин поручил до июня повысить осведомленность людей о важности диспансеризации