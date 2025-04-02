https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html

Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации

Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам принять меры по повышению информированности граждан о важности диспансеризации, соответствующий... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:48:00+03:00

2025-04-02T13:48:00+03:00

2025-04-02T13:48:00+03:00

владимир путин

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам принять меры по повышению информированности граждан о важности диспансеризации, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по повышению информированности граждан о важности прохождения диспансеризации и ее роли в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250402/putin--2008879982.html

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владимир путин, россия, общество, михаил мишустин