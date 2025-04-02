Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 02.04.2025 (обновлено: 16:38 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/pushkov-2008925729.html
Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание
Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание - РИА Новости, 02.04.2025
Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание
Экс-президент США Барак Обама может стать серьезным соперником для действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на новых выборах в случае отмены... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:05:00+03:00
2025-04-02T16:38:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
барак обама
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8adba938288c2c4e97b2210297b47382.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама может стать серьезным соперником для действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на новых выборах в случае отмены поправки к американской конституции, запрещающей избрание президентом на третий срок, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. "Дональд Трамп заявил, что "не шутит" насчет выдвижения своей кандидатуры на третий срок. При этом он сказал, что с радостью соревновался бы на следующих президентских выборах с Бараком Обамой, который также провел два срока на должности президента США. Кстати, если в США отменят поправку, запрещающую баллотироваться на третий срок, то Обама действительно будет выглядеть как наиболее серьезный соперник Трампа", - написал Пушков. Сенатор также отметил, что Обама может оказаться "единственным" соперником Трампа на выборах в такой ситуации. По его словам, Демократическая партия США "сейчас мертвая, лидеров у нее нет". "Поддержка сенильного Байдена дорого обошлась демократам", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008756670.html
https://ria.ru/20250330/tramp-2008271079.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c1bd66aac22ea799bfb9debc9edf8976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, алексей пушков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Барак Обама, Алексей Пушков
Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание

Пушков назвал Обаму соперником Трампа в случае отмены запрета на переизбрание

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама может стать серьезным соперником для действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на новых выборах в случае отмены поправки к американской конституции, запрещающей избрание президентом на третий срок, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Дональд Трамп заявил, что "не шутит" насчет выдвижения своей кандидатуры на третий срок. При этом он сказал, что с радостью соревновался бы на следующих президентских выборах с Бараком Обамой, который также провел два срока на должности президента США. Кстати, если в США отменят поправку, запрещающую баллотироваться на третий срок, то Обама действительно будет выглядеть как наиболее серьезный соперник Трампа", - написал Пушков.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Джонсон назвал путь для переизбрания Трампа на третий срок
1 апреля, 19:27
Сенатор также отметил, что Обама может оказаться "единственным" соперником Трампа на выборах в такой ситуации. По его словам, Демократическая партия США "сейчас мертвая, лидеров у нее нет".
"Поддержка сенильного Байдена дорого обошлась демократам", - констатировал политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок
30 марта, 20:06
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампБарак ОбамаАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала