https://ria.ru/20250402/pushkov-2008925729.html

Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание

Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание - РИА Новости, 02.04.2025

Пушков назвал соперника Трампа в случае отмены запрета на переизбрание

Экс-президент США Барак Обама может стать серьезным соперником для действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на новых выборах в случае отмены... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:05:00+03:00

2025-04-02T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама может стать серьезным соперником для действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на новых выборах в случае отмены поправки к американской конституции, запрещающей избрание президентом на третий срок, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. "Дональд Трамп заявил, что "не шутит" насчет выдвижения своей кандидатуры на третий срок. При этом он сказал, что с радостью соревновался бы на следующих президентских выборах с Бараком Обамой, который также провел два срока на должности президента США. Кстати, если в США отменят поправку, запрещающую баллотироваться на третий срок, то Обама действительно будет выглядеть как наиболее серьезный соперник Трампа", - написал Пушков. Сенатор также отметил, что Обама может оказаться "единственным" соперником Трампа на выборах в такой ситуации. По его словам, Демократическая партия США "сейчас мертвая, лидеров у нее нет". "Поддержка сенильного Байдена дорого обошлась демократам", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008756670.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, алексей пушков