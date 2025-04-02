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Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков - РИА Новости, 02.04.2025
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11:59 02.04.2025
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Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков
Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков - РИА Новости, 02.04.2025
Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков
Франция для её президента Эммануэля Макрона является не более чем территорией, где он проявляет свои амбиции, он не считает её родиной, заявил сенатор РФ... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:59:00+03:00
2025-04-02T11:59:00+03:00
франция
россия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Франция для её президента Эммануэля Макрона является не более чем территорией, где он проявляет свои амбиции, он не считает её родиной, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Для Макрона нет родины. Он, ставленник транснационального финансового капитала, уже живет в глобализированном мире. Франция для него - не более, чем территория, где он осуществляет свою власть и где он проявляет свои амбиции в качестве президента страны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
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франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, в мире
Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, В мире
Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков

Пушков: Франция для Макрона ­является территорией, где можно проявить амбиции

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Франция для её президента Эммануэля Макрона является не более чем территорией, где он проявляет свои амбиции, он не считает её родиной, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Для Макрона нет родины. Он, ставленник транснационального финансового капитала, уже живет в глобализированном мире. Франция для него - не более, чем территория, где он осуществляет свою власть и где он проявляет свои амбиции в качестве президента страны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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