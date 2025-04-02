https://ria.ru/20250402/pushkov-2008852154.html

Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков

Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков - РИА Новости, 02.04.2025

Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков

Франция для её президента Эммануэля Макрона является не более чем территорией, где он проявляет свои амбиции, он не считает её родиной, заявил сенатор РФ... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:59:00+03:00

2025-04-02T11:59:00+03:00

2025-04-02T11:59:00+03:00

франция

россия

эммануэль макрон

алексей пушков

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Франция для её президента Эммануэля Макрона является не более чем территорией, где он проявляет свои амбиции, он не считает её родиной, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Для Макрона нет родины. Он, ставленник транснационального финансового капитала, уже живет в глобализированном мире. Франция для него - не более, чем территория, где он осуществляет свою власть и где он проявляет свои амбиции в качестве президента страны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

франция

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франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, в мире