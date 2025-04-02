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ВС России выбили ВСУ из опорного пункта в Запорожской области

ВС России выбили ВСУ из опорного пункта в Запорожской области - РИА Новости, 02.04.2025

ВС России выбили ВСУ из опорного пункта в Запорожской области

Подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:06:00+03:00

2025-04-02T13:06:00+03:00

2025-04-02T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских войск к Запорожью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Запорожский фронт, степногорское направление. Наши подразделения выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который находится совсем рядом с Лобковым. Причем этот опорный пункт играл важную роль с точки зрения удерживания наступления нашей армии на северо-запад, то есть по направлению к Каменскому и городу Запорожью", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе в населенном пункте Лобковое в Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины