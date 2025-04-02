https://ria.ru/20250402/psb-2008887103.html
ПСБ: внедрение цифрового рубля требует перестройки фининфраструктуры
ПСБ: внедрение цифрового рубля требует перестройки фининфраструктуры - РИА Новости, 02.04.2025
ПСБ: внедрение цифрового рубля требует перестройки фининфраструктуры
Участникам пилотного проекта внедрения цифрового рубля предстоит перестроить свою технологическую инфраструктуру, адаптировать платежные сервисы для различных... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:06:00+03:00
2025-04-02T14:06:00+03:00
2025-04-02T14:06:00+03:00
псб (банк псб)
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Участникам пилотного проекта внедрения цифрового рубля предстоит перестроить свою технологическую инфраструктуру, адаптировать платежные сервисы для различных типов операций, а также убедительно продемонстрировать пользователям преимущества цифровой валюты, заявил старший вице-президент-руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев в рамках VII Финансового форума ПСБ "Просто капитал". Он отметил, что ПСБ одним из первых на российском рынке начал пилотирование операций с цифровыми рублями для физлиц и бизнеса, изучая обратную связь от клиентов. Сегодня число участников платформы цифрового рубля Банка России кратно выросло, среди них не только банки, но и органы власти, инфраструктурные компании, страховщики и ИТ-вендоры. "Сейчас, до начала массового использования цифрового рубля, участникам пилотного проекта предстоит решить комплексную задачу - перестроить собственную технологическую инфраструктуру, масштабировать платежные сервисы для различных типов операций, а главное - простимулировать спрос на расчеты в цифровых рублях и наглядно продемонстрировать будущим пользователям преимущества третьей формы валюты", – привели в банке слова Щавелева. По его оценке, ключевым моментом во внедрении цифрового рубля является наличие экономической мотивации у коммерческих структур, в том числе возможность его использования в трансграничных расчетах. "В настоящий момент техническая возможность есть, но решающую роль здесь будет играть готовность других стран и иностранных контрагентов к развитию подобного сотрудничества", – подчеркнул топ-менеджер ПСБ. Щавелев добавил, что развитие цифрового платежного пространства требует координации всех вовлеченных в работу ведомств и компаний и создания универсальных технологических платформ. Он также указал на важность формирования безопасной цифровой инфраструктуры для социально значимых проектов. В качестве примера Щавелев привел инициативу Минобороны РФ по выпуску карт-электронных удостоверений "СВОи" для ветеранов боевых действий, к которой присоединился ПСБ. Карта является не просто платежным инструментом, но и универсальным цифровым ключом к социальным льготам для ветеранов боевых действий на федеральном и региональном уровнях. В настоящее время ПСБ получил более 330 тысяч заявок на выпуск таких карт.
https://ria.ru/20250402/myamlina-2008856796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), россия, цифровой рубль, банки
ПСБ (Банк ПСБ), Россия, Цифровой рубль, Банки
ПСБ: внедрение цифрового рубля требует перестройки фининфраструктуры
Щавелев: ПСБ активно участвует в пилоте по внедрению цифрового рубля
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Участникам пилотного проекта внедрения цифрового рубля предстоит перестроить свою технологическую инфраструктуру, адаптировать платежные сервисы для различных типов операций, а также убедительно продемонстрировать пользователям преимущества цифровой валюты, заявил старший вице-президент-руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев в рамках VII Финансового форума ПСБ "Просто капитал".
Он отметил, что ПСБ одним из первых на российском рынке начал пилотирование операций с цифровыми рублями для физлиц и бизнеса, изучая обратную связь от клиентов. Сегодня число участников платформы цифрового рубля Банка России кратно выросло, среди них не только банки, но и органы власти, инфраструктурные компании, страховщики и ИТ-вендоры.
"Сейчас, до начала массового использования цифрового рубля, участникам пилотного проекта предстоит решить комплексную задачу - перестроить собственную технологическую инфраструктуру, масштабировать платежные сервисы для различных типов операций, а главное - простимулировать спрос на расчеты в цифровых рублях и наглядно продемонстрировать будущим пользователям преимущества третьей формы валюты", – привели в банке слова Щавелева.
По его оценке, ключевым моментом во внедрении цифрового рубля является наличие экономической мотивации у коммерческих структур, в том числе возможность его использования в трансграничных расчетах. "В настоящий момент техническая возможность есть, но решающую роль здесь будет играть готовность других стран и иностранных контрагентов к развитию подобного сотрудничества", – подчеркнул топ-менеджер ПСБ.
Щавелев добавил, что развитие цифрового платежного пространства требует координации всех вовлеченных в работу ведомств и компаний и создания универсальных технологических платформ.
Он также указал на важность формирования безопасной цифровой инфраструктуры для социально значимых проектов. В качестве примера Щавелев привел инициативу Минобороны РФ по выпуску карт-электронных удостоверений "СВОи" для ветеранов боевых действий, к которой присоединился ПСБ. Карта является не просто платежным инструментом, но и универсальным цифровым ключом к социальным льготам для ветеранов боевых действий на федеральном и региональном уровнях. В настоящее время ПСБ
получил более 330 тысяч заявок на выпуск таких карт.