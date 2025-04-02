https://ria.ru/20250402/proigral-2008801461.html

"Запад проиграл": в США призвали срочно заключить мир на Украине

"Запад проиграл": в США призвали срочно заключить мир на Украине - РИА Новости, 02.04.2025

"Запад проиграл": в США призвали срочно заключить мир на Украине

Президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации на Украине и поэтому пытается как можно быстрее заключить мир, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:06:00+03:00

2025-04-02T07:06:00+03:00

2025-04-02T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 02 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации на Украине и поэтому пытается как можно быстрее заключить мир, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Сначала Трампу нужно улучшить отношения с Россией <…> Кроме того, думаю, он понимает, что Запад в целом проиграл на Украине и нужно срочно заключать сделку, чтобы спасти ситуацию", — сказал он.По словам аналитика, когда Вашингтон и Москва найдут общий язык, это станет лишь первым и самым простым шагом к миру на Украине."Самым сложным будет заставить Европу и Украину согласиться с условиями. Это необходимо для того, чтобы мир был долгим и прочным", — заключил Миршаймер.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html

https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джон миршаймер