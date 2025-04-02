https://ria.ru/20250402/proekt-2008986764.html
В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного
В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного - РИА Новости, 02.04.2025
В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного
В Госдуму внесен законопроект об обязанности владельцев животного в течение трех дней уведомлять уполномоченные органы в случае его пропажи, документ доступен в РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:58:00+03:00
2025-04-02T21:58:00+03:00
2025-04-02T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязанности владельцев животного в течение трех дней уведомлять уполномоченные органы в случае его пропажи, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 498-Ф3 пунктом 6, накладывающим на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган, определяемый в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в трехдневный срок со дня обнаружения подобного факта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что закрепление такой нормы приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности. "В некоторых странах законодательно закреплены требования о совершении обязательных действий владельцами животных при их пропаже. Например, согласно актуальным правилам, действующим в Республике Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны в трехдневный срок ставить в известность районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе, а также ветеринарное учреждение", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250402/proekt-2008983294.html
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общество, госдума рф, россия, животные, домашние животные
Общество, Госдума РФ, Россия, Животные, домашние животные
В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного
В ГД внесли проект об обязанности уведомлять органы в случае пропажи животного
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязанности владельцев животного в течение трех дней уведомлять уполномоченные органы в случае его пропажи, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы
во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 498-Ф3 пунктом 6, накладывающим на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган, определяемый в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в трехдневный срок со дня обнаружения подобного факта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что закрепление такой нормы приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности.
"В некоторых странах законодательно закреплены требования о совершении обязательных действий владельцами животных при их пропаже. Например, согласно актуальным правилам, действующим в Республике Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны в трехдневный срок ставить в известность районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе, а также ветеринарное учреждение", - подчеркивается в документе.