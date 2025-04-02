https://ria.ru/20250402/proekt-2008983294.html
В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми
В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми - РИА Новости, 02.04.2025
В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми
В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:48:00+03:00
2025-04-02T20:48:00+03:00
2025-04-02T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.
https://ria.ru/20250402/malchik-2008981783.html
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html
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общество, россия, госдума рф, животные, собаки
Общество, Россия, Госдума РФ, Животные, Собаки
В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми
В ГД внесли проект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми до 16 лет