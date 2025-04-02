Жителю Воронежа вынесли приговор за сотрудничество с ГУР Украины
Жителю Воронежа дали 19 лет колонии за изготовление взрывчатки для ГУР Украины
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя, который изготавливал взрывчатку для ГУР Украины и передавал им информацию для совершения диверсии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Воронежский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Руслана Минакова… Суд приговорил Минакова к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Минаков был признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, организованной группой).
В суде было установлено что с ноября 2022 по июнь 2023 года Минаков сотрудничал с представителями главного управления разведки минобороны Украины. Он получал и выполнял задания по дестабилизации общественно-политической обстановки и устрашения населения в Воронеже, а также в Курской и Белгородской областях.
Кроме того, с июня 2023 по январь 2024 года Минаков изготавливал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Взрывчатку он хранил по месту жительства, перевозил и передавал другим лицам, сотрудничающим со спецслужбами Украины.
В сентябре 2023 года по заданию представителей ГУР Минаков произвел разведку объектов железнодорожной инфраструктуры РЖД, расположенных на территории Острогожского района Воронежской области для оценки возможности совершения диверсии. Разведданные он передал представителям Украины.