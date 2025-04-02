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"Плохо закончится": в США вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 02.04.2025
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04:14 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/prigovor-2008793522.html
"Плохо закончится": в США вынесли приговор Зеленскому
"Плохо закончится": в США вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 02.04.2025
"Плохо закончится": в США вынесли приговор Зеленскому
Владимир Зеленский доставил США немало проблем своим поведением в отношении сделки по минеральным ресурсам, заявил бывший полковник американской армии Дэниел... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:14:00+03:00
2025-04-02T04:14:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дэниел дэвис
скотт бессент
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МОСКВА, 02 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский доставил США немало проблем своим поведением в отношении сделки по минеральным ресурсам, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию", —сказал он.Аналитик отмечает, что глава киевского режима всеми силами хочет получить место в НАТО, в том числе с помощью минеральной сделки. Но все вокруг него знали еще с самого начала, что это невозможно, поэтому упорство Зеленского вызывает негативную реакцию."Все, что он делает — только злит все стороны. Я думаю, это плохо закончится как для Украины, так и для самого Зеленского", — заключил Дэвис.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки главы киевского режима отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет.Подписание этого документа сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Американский лидер отчитал его за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. В последствии Зеленского попросили удалиться из Белого дома.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008782333.html
https://ria.ru/20250401/ssha-2008758714.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис, скотт бессент
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Скотт Бессент
"Плохо закончится": в США вынесли приговор Зеленскому

Полковник Дэвис: Зеленский играет в опасную игру, отказываясь от сделки с США

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 02 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский доставил США немало проблем своим поведением в отношении сделки по минеральным ресурсам, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.
"У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию", —сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
00:29
Аналитик отмечает, что глава киевского режима всеми силами хочет получить место в НАТО, в том числе с помощью минеральной сделки. Но все вокруг него знали еще с самого начала, что это невозможно, поэтому упорство Зеленского вызывает негативную реакцию.
"Все, что он делает — только злит все стороны. Я думаю, это плохо закончится как для Украины, так и для самого Зеленского", — заключил Дэвис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 19:40
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки главы киевского режима отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет.
Подписание этого документа сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Американский лидер отчитал его за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. В последствии Зеленского попросили удалиться из Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
31 марта, 08:00
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисСкотт Бессент
 
 
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