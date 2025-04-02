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Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США - РИА Новости, 02.04.2025
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17:36 02.04.2025 (обновлено: 18:08 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/premer-2008948614.html
Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США
Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США - РИА Новости, 02.04.2025
Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США
Введение импортных пошлин США нанесет удар по итальянским сельхозпроизводителям и лишит американцев доступной продукции, заявила премьер-министр Италии Джорджа... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:36:00+03:00
2025-04-02T18:08:00+03:00
экономика
сша
италия
европа
джорджа мелони
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Введение импортных пошлин США нанесет удар по итальянским сельхозпроизводителям и лишит американцев доступной продукции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Итальянская агропромышленная продукция пользуется спросом во всем мире, начиная, конечно же, с Европы. Следует помнить, что США являются вторым рынком с выросшим экспортом на 17% в 2024 году. Рынок США является для нас основополагающим, очевидно, что введение новых пошлин будет иметь тяжелые последствия для итальянских производителей, и я думаю, что это также будет несправедливо по отношению ко многим американцам, поскольку это ограничит возможность покупки и потребления нашей продукции только теми, кто может потратить больше", - заявила она в Риме, выступая на публичной мероприятии, посвященном итальянской кухне. Мелони выразила уверенность в необходимости "всеми возможными способами избегать торговой войны", которая "не принесет пользы никому, ни США, ни Европе". Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%.
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экономика, сша, италия, европа, джорджа мелони, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Италия, Европа, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США

Премьер Италии Мелони: пошлины США будут иметь тяжелые последствия для Италии

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Введение импортных пошлин США нанесет удар по итальянским сельхозпроизводителям и лишит американцев доступной продукции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Итальянская агропромышленная продукция пользуется спросом во всем мире, начиная, конечно же, с Европы. Следует помнить, что США являются вторым рынком с выросшим экспортом на 17% в 2024 году. Рынок США является для нас основополагающим, очевидно, что введение новых пошлин будет иметь тяжелые последствия для итальянских производителей, и я думаю, что это также будет несправедливо по отношению ко многим американцам, поскольку это ограничит возможность покупки и потребления нашей продукции только теми, кто может потратить больше", - заявила она в Риме, выступая на публичной мероприятии, посвященном итальянской кухне.
Мелони выразила уверенность в необходимости "всеми возможными способами избегать торговой войны", которая "не принесет пользы никому, ни США, ни Европе".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%.
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