Премьер Италии призвала избегать торговой войны с США
Премьер Италии Мелони: пошлины США будут иметь тяжелые последствия для Италии
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Введение импортных пошлин США нанесет удар по итальянским сельхозпроизводителям и лишит американцев доступной продукции, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Итальянская агропромышленная продукция пользуется спросом во всем мире, начиная, конечно же, с Европы. Следует помнить, что США являются вторым рынком с выросшим экспортом на 17% в 2024 году. Рынок США является для нас основополагающим, очевидно, что введение новых пошлин будет иметь тяжелые последствия для итальянских производителей, и я думаю, что это также будет несправедливо по отношению ко многим американцам, поскольку это ограничит возможность покупки и потребления нашей продукции только теми, кто может потратить больше", - заявила она в Риме, выступая на публичной мероприятии, посвященном итальянской кухне.
Мелони выразила уверенность в необходимости "всеми возможными способами избегать торговой войны", которая "не принесет пользы никому, ни США, ни Европе".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%.
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