Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами
Премьер Британии Стармер отверг идею создать экономическую коалицию желающих
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США.
С соответствующим предложением выступил лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Он поприветствовал планы Британии по созданию "военной коалиции желающих" по Украине и задался вопросом, проявит ли Лондон такое же лидерство в создании "экономической коалиции желающих" для противостояния пошлинам США.
"Я думаю, что это неправильный выбор (выбор между отношениями с США и отношениями с другими странами – ред.) в области обороны, безопасности и разведданных… Я также думаю, что это неправильно в сфере торговли и экономики. У нас хороший объем торговли, сбалансированные торговые отношения с США, и я считаю, что наши интересы будут лучше всего обеспечены за счет спокойных попыток заключить соглашение, которое отвечает нашим национальным интересам", - сказал Стармер, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Ожидается, что эта мера вступит в силу 2 апреля и серьезно затронет мировых автопроизводителей. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.