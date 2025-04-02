Рейтинг@Mail.ru
Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 02.04.2025 (обновлено: 17:35 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/premer-2008946440.html
Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами
Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами - РИА Новости, 02.04.2025
Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:31:00+03:00
2025-04-02T17:35:00+03:00
сша
великобритания
украина
кир стармер
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830308_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_56e6ce7de1caf5c17eda2c6613b08e5b.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США. С соответствующим предложением выступил лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Он поприветствовал планы Британии по созданию "военной коалиции желающих" по Украине и задался вопросом, проявит ли Лондон такое же лидерство в создании "экономической коалиции желающих" для противостояния пошлинам США. "Я думаю, что это неправильный выбор (выбор между отношениями с США и отношениями с другими странами – ред.) в области обороны, безопасности и разведданных… Я также думаю, что это неправильно в сфере торговли и экономики. У нас хороший объем торговли, сбалансированные торговые отношения с США, и я считаю, что наши интересы будут лучше всего обеспечены за счет спокойных попыток заключить соглашение, которое отвечает нашим национальным интересам", - сказал Стармер, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Ожидается, что эта мера вступит в силу 2 апреля и серьезно затронет мировых автопроизводителей. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.
https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830308_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_17837a742ef789cfa226b2c40d430c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, великобритания, украина, кир стармер, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Великобритания, Украина, Кир Стармер, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами

Премьер Британии Стармер отверг идею создать экономическую коалицию желающих

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США.
С соответствующим предложением выступил лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Он поприветствовал планы Британии по созданию "военной коалиции желающих" по Украине и задался вопросом, проявит ли Лондон такое же лидерство в создании "экономической коалиции желающих" для противостояния пошлинам США.
"Я думаю, что это неправильный выбор (выбор между отношениями с США и отношениями с другими странами – ред.) в области обороны, безопасности и разведданных… Я также думаю, что это неправильно в сфере торговли и экономики. У нас хороший объем торговли, сбалансированные торговые отношения с США, и я считаю, что наши интересы будут лучше всего обеспечены за счет спокойных попыток заключить соглашение, которое отвечает нашим национальным интересам", - сказал Стармер, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Ожидается, что эта мера вступит в силу 2 апреля и серьезно затронет мировых автопроизводителей. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины
1 апреля, 14:09
 
СШАВеликобританияУкраинаКир СтармерДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала