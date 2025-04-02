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Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами

Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами - РИА Новости, 02.04.2025

Стармер отверг идею создания коалиции для борьбы с американскими пошлинами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:31:00+03:00

2025-04-02T17:31:00+03:00

2025-04-02T17:35:00+03:00

сша

великобритания

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг идею создать "экономическую коалицию желающих" для борьбы с импортными пошлинами США. С соответствующим предложением выступил лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Он поприветствовал планы Британии по созданию "военной коалиции желающих" по Украине и задался вопросом, проявит ли Лондон такое же лидерство в создании "экономической коалиции желающих" для противостояния пошлинам США. "Я думаю, что это неправильный выбор (выбор между отношениями с США и отношениями с другими странами – ред.) в области обороны, безопасности и разведданных… Я также думаю, что это неправильно в сфере торговли и экономики. У нас хороший объем торговли, сбалансированные торговые отношения с США, и я считаю, что наши интересы будут лучше всего обеспечены за счет спокойных попыток заключить соглашение, которое отвечает нашим национальным интересам", - сказал Стармер, выступая в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Ожидается, что эта мера вступит в силу 2 апреля и серьезно затронет мировых автопроизводителей. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.

https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html

сша

великобритания

украина

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