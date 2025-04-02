https://ria.ru/20250402/pravitelstvo-2008922907.html

Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей

Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей - РИА Новости, 02.04.2025

Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей

Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:53:00+03:00

2025-04-02T15:53:00+03:00

2025-04-02T15:53:00+03:00

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года. "Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджетна на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", - сказал премьер. Глава кабмина подчеркнул, что министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения, так как от этого напрямую зависит точность логистики и комфорт передвижения граждан. "И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007407954.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика