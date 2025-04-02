https://ria.ru/20250402/pravitelstvo-2008922907.html
Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей
Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей - РИА Новости, 02.04.2025
Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей
Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:53:00+03:00
2025-04-02T15:53:00+03:00
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года. "Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджетна на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", - сказал премьер. Глава кабмина подчеркнул, что министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения, так как от этого напрямую зависит точность логистики и комфорт передвижения граждан. "И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007407954.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Экономика
Правительство направит на дорожное строительство девять триллионов рублей
Мишустин: правительство направит на дорожное строительство свыше 9 трлн рублей
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин
отметил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года.
"Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджетна на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", - сказал премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения, так как от этого напрямую зависит точность логистики и комфорт передвижения граждан.
"И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - добавил Мишустин.