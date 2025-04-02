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В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса - РИА Новости, 02.04.2025
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10:07 02.04.2025 (обновлено: 10:15 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/pozitsija-2008826712.html
В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса
В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса - РИА Новости, 02.04.2025
В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса
Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает агентство РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. "Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО. По данным агентства, переговоры Вашингтона с Москвой вызывают в альянсе страх сближения между ними. Как отмечает другой дипломат, тактическое улучшение отношений между США и РФ может быть приемлемым. "Если это стратегический сдвиг, тогда, конечно, это большая проблема", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса

AFP: позиция США в отношении НАТО наносит ущерб основам альянса

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
"Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО.
По данным агентства, переговоры Вашингтона с Москвой вызывают в альянсе страх сближения между ними. Как отмечает другой дипломат, тактическое улучшение отношений между США и РФ может быть приемлемым.
"Если это стратегический сдвиг, тогда, конечно, это большая проблема", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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08:12
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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