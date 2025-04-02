https://ria.ru/20250402/potentsial-2008830695.html

В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США

В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США - РИА Новости, 02.04.2025

В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США

Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:26:00+03:00

2025-04-02T10:26:00+03:00

2025-04-02T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. По мнению дипломатов, если США планируют сократить свое присутствие в Европе, им нужно представить четкий график, чтобы можно было избежать образования пробелов в ее обороне. Агентство напоминает, что Европа продолжает наращивать расходы на оборону на фоне требований президента США Дональда Трампа. "Даже тогда... замена основных активов, например, ядерного потенциала США, окажется практически невозможно", - говорится в сообщении агентства. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250320/shojgu-2006251204.html

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в мире, европа, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, дональд туск, нато, евросоюз, министерство обороны сша