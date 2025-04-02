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В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США - РИА Новости, 02.04.2025
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10:26 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/potentsial-2008830695.html
В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США
В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США - РИА Новости, 02.04.2025
В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США
Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:26:00+03:00
2025-04-02T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. По мнению дипломатов, если США планируют сократить свое присутствие в Европе, им нужно представить четкий график, чтобы можно было избежать образования пробелов в ее обороне. Агентство напоминает, что Европа продолжает наращивать расходы на оборону на фоне требований президента США Дональда Трампа. "Даже тогда... замена основных активов, например, ядерного потенциала США, окажется практически невозможно", - говорится в сообщении агентства. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250320/shojgu-2006251204.html
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в мире, европа, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, дональд туск, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США

AFP: Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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20 марта, 17:10
По мнению дипломатов, если США планируют сократить свое присутствие в Европе, им нужно представить четкий график, чтобы можно было избежать образования пробелов в ее обороне.
Агентство напоминает, что Европа продолжает наращивать расходы на оборону на фоне требований президента США Дональда Трампа.
"Даже тогда... замена основных активов, например, ядерного потенциала США, окажется практически невозможно", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии
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В миреЕвропаСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронДональд ТускНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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