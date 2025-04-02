https://ria.ru/20250402/posolstvo-2008981618.html

Посольство: FIRS станет барьером для восстановления отношений с Россией

Посольство: FIRS станет барьером для восстановления отношений с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

Посольство: FIRS станет барьером для восстановления отношений с Россией

Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) станет очередным барьером на пути восстановления отношений с Россией, РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:33:00+03:00

2025-04-02T20:33:00+03:00

2025-04-02T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) станет очередным барьером на пути восстановления отношений с Россией, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. "На ровном месте возведен очередной дискриминационный барьер на пути восстановления в отдаленной перспективе российско-британских отношений", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости. Как отметили в посольстве, официальные заявления и пояснения властей относительно новой схемы "как будто преднамеренно" носят расплывчатый характер, позволяя властям по своему усмотрению определять искомый "состав преступления". Однако уже сейчас очевиден деструктивный потенциал этого шага, прежде всего, для будущего самой Великобритании, заявили в дипмиссии. С новой схемой Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство, отметили в посольстве. Благодаря новым требованиям местные правоохранители и спецслужбы в "оруэлловском духе" получат небывалые инструменты ущемления прав и свобод, а также преследования собственных и иностранных граждан, сказано в комментарии. Ранее власти Британии включили Россию в высшую категорию Системы регистрации иностранного влияния (FIRS). По заявлению британской стороны, к этой категории относят страны, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности страны. Лица в Британии будут обязаны декларировать любую деятельность, которая проводится по договоренности с различными структурами этих стран или по их указанию. Нарушение этого требования грозит тюремным сроком до пяти лет. Схема начнет работать 1 июля 2025 года. В марте власти Британии объявили о включении в эту категорию Ирана.

https://ria.ru/20250402/zaharova-2008961754.html

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