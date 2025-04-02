Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/posolstvo-2008980125.html
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии - РИА Новости, 02.04.2025
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии
Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:15:00+03:00
2025-04-02T20:15:00+03:00
в мире
россия
великобритания
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского проекта", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. "Мотивы принятого властями Соединенного Королевства решения нам понятны. Сказывается, прежде всего, осознание близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости. Как отметили в посольстве, "фантазиями" по поводу якобы вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных "псевдопатриотических потуг" британское правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других куда более приоритетных для британцев направлениях, таких как соцпособия и счета за электричество.
https://ria.ru/20250402/zaharova-2008961754.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Великобритания, Украина
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии

Посольство РФ: Лондон ввел схему об иновлиянии, осознавая скорый крах Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского проекта", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
"Мотивы принятого властями Соединенного Королевства решения нам понятны. Сказывается, прежде всего, осознание близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости.
Как отметили в посольстве, "фантазиями" по поводу якобы вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных "псевдопатриотических потуг" британское правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других куда более приоритетных для британцев направлениях, таких как соцпособия и счета за электричество.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией
Вчера, 18:15
 
В миреРоссияВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала