https://ria.ru/20250402/posolstvo-2008980125.html
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии - РИА Новости, 02.04.2025
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии
Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:15:00+03:00
2025-04-02T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского проекта", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. "Мотивы принятого властями Соединенного Королевства решения нам понятны. Сказывается, прежде всего, осознание близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости. Как отметили в посольстве, "фантазиями" по поводу якобы вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных "псевдопатриотических потуг" британское правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других куда более приоритетных для британцев направлениях, таких как соцпособия и счета за электричество.
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в мире, россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Великобритания, Украина
Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии
Посольство РФ: Лондон ввел схему об иновлиянии, осознавая скорый крах Украины
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского проекта", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
"Мотивы принятого властями Соединенного Королевства решения нам понятны. Сказывается, прежде всего, осознание близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости.
Как отметили в посольстве, "фантазиями" по поводу якобы вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных "псевдопатриотических потуг" британское правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других куда более приоритетных для британцев направлениях, таких как соцпособия и счета за электричество.