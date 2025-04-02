https://ria.ru/20250402/posolstvo-2008980125.html

Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии

Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии - РИА Новости, 02.04.2025

Посольство России прокомментировало введение FIRS в Британии

Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:15:00+03:00

2025-04-02T20:15:00+03:00

2025-04-02T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение британских властей ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) свидетельствует об осознании Лондоном близящегося краха "украинского проекта", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. "Мотивы принятого властями Соединенного Королевства решения нам понятны. Сказывается, прежде всего, осознание близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев", - говорится в комментарии дипмиссии, предоставленном РИА Новости. Как отметили в посольстве, "фантазиями" по поводу якобы вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных "псевдопатриотических потуг" британское правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других куда более приоритетных для британцев направлениях, таких как соцпособия и счета за электричество.

https://ria.ru/20250402/zaharova-2008961754.html

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