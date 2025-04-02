https://ria.ru/20250402/posol-2008793862.html
Посол Колумбии рассказал о ликвидированных соотечественниках в рядах ВСУ
Посол Колумбии рассказал о ликвидированных соотечественниках в рядах ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Посол Колумбии рассказал о ликвидированных соотечественниках в рядах ВСУ
Точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:27:00+03:00
2025-04-02T04:27:00+03:00
2025-04-02T04:28:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "К сожалению, мы видим, что много колумбийцев принимают участие в конфликте между Россией и Украиной. Что касается точного числа колумбийцев, принимающих участие в конфликте, ее очень сложно узнать. У Украины есть какие-то данные, у России другие цифры. У Колумбии на самом деле не так много информации, так как эта деятельность не поддерживается государством, совсем наоборот, мы это осуждаем", - сказал дипломат в интервью агентству. Многие колумбийские граждане погибли в вооруженном конфликте на Украине, отметил он. "Родственники колумбийцев, погибших в рядах ВСУ, всегда обращаются в МИД Колумбии, чтобы узнать информацию о них, когда те пропадают без вести. Мы знаем о примерно 70-80 погибших колумбийцах. Большая часть работы по поиску тел погибших приходится на посольство Колумбии в Польше, по совместительству на Украине. Они занимаются поиском тел пропавших, их репатриацией. Нашим посольствам часто приходится искать колумбийских граждан, когда предполагается, что они могли погибнуть или их взяли в плен ", - подчеркнул посол. Также есть ряд случаев, когда граждане Колумбии были задержаны российскими властями, в таком случае дипломаты в Москве контактируют с рядом российских ведомств, пояснил он. "Поэтому наш консульский отдел в Москве работает с российскими властями, со Следственным комитетом, с Минобороны, с МИД, чтобы узнать, где находятся наши соотечественники, гарантировать соблюдение их прав и постараться связаться с родственниками. Есть также некоторые случаи, когда наши граждане стали военнопленными. Получение информации о них тогда усложняется" - резюмировал дипломат. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, украина, россия, колумбия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Посол Колумбии рассказал о ликвидированных соотечественниках в рядах ВСУ
Посол Нейра: в зоне СВО ликвидированы около 70-80 колумбийцев в рядах ВСУ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
"К сожалению, мы видим, что много колумбийцев принимают участие в конфликте между Россией и Украиной. Что касается точного числа колумбийцев, принимающих участие в конфликте, ее очень сложно узнать. У Украины есть какие-то данные, у России другие цифры. У Колумбии на самом деле не так много информации, так как эта деятельность не поддерживается государством, совсем наоборот, мы это осуждаем", - сказал дипломат в интервью агентству.
Многие колумбийские граждане погибли в вооруженном конфликте на Украине, отметил он.
"Родственники колумбийцев, погибших в рядах ВСУ, всегда обращаются в МИД Колумбии, чтобы узнать информацию о них, когда те пропадают без вести. Мы знаем о примерно 70-80 погибших колумбийцах. Большая часть работы по поиску тел погибших приходится на посольство Колумбии в Польше, по совместительству на Украине. Они занимаются поиском тел пропавших, их репатриацией. Нашим посольствам часто приходится искать колумбийских граждан, когда предполагается, что они могли погибнуть или их взяли в плен ", - подчеркнул посол.
Также есть ряд случаев, когда граждане Колумбии были задержаны российскими властями, в таком случае дипломаты в Москве контактируют с рядом российских ведомств, пояснил он.
"Поэтому наш консульский отдел в Москве работает с российскими властями, со Следственным комитетом, с Минобороны, с МИД, чтобы узнать, где находятся наши соотечественники, гарантировать соблюдение их прав и постараться связаться с родственниками. Есть также некоторые случаи, когда наши граждане стали военнопленными. Получение информации о них тогда усложняется" - резюмировал дипломат.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.