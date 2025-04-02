https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html

США ввели пошлины на товары из других стран

США ввели пошлины на товары из других стран - РИА Новости, 03.04.2025

США ввели пошлины на товары из других стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-02T23:53:00+03:00

2025-04-02T23:53:00+03:00

2025-04-03T01:09:00+03:00

в мире

сша

тайвань

дональд трамп

евросоюз

китай

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Так, Штаты вводят пошлины на товары из:А также на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти в размере 25%.Кроме того, Штаты установят минимальную базовую пошлину в размере десяти процентов на импорт из других стран, включая Украину. Они заработают с 5 апреля. С 9 числа начнут действовать повышенные тарифы для государств с наибольшими торговыми дефицитами.Трамп уточнил, что Вашингтон не будет вводить пошлины в полном объеме, а ограничится ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. Тем не менее, по данным Белого дома, товары представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности под эти рестрикции не попадут.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008845804.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

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тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, тайвань, дональд трамп, евросоюз, китай, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады