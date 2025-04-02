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США ввели пошлины на товары из других стран - РИА Новости, 03.04.2025
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23:53 02.04.2025 (обновлено: 01:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html
США ввели пошлины на товары из других стран
США ввели пошлины на товары из других стран - РИА Новости, 03.04.2025
США ввели пошлины на товары из других стран
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-02T23:53:00+03:00
2025-04-03T01:09:00+03:00
в мире
сша
тайвань
дональд трамп
евросоюз
китай
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Так, Штаты вводят пошлины на товары из:А также на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти в размере 25%.Кроме того, Штаты установят минимальную базовую пошлину в размере десяти процентов на импорт из других стран, включая Украину. Они заработают с 5 апреля. С 9 числа начнут действовать повышенные тарифы для государств с наибольшими торговыми дефицитами.Трамп уточнил, что Вашингтон не будет вводить пошлины в полном объеме, а ограничится ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. Тем не менее, по данным Белого дома, товары представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности под эти рестрикции не попадут.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008845804.html
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в мире, сша, тайвань, дональд трамп, евросоюз, китай, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Тайвань, Дональд Трамп, Евросоюз, Китай, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады

США ввели пошлины на товары из других стран

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Так, Штаты вводят пошлины на товары из:
  • ЕС в размере 20%;
  • КНР — 34% (для Тайваня — 32%);
  • ЮАР — 30%;
  • Индии — 26%;
  • Южной Кореи — 25%;
  • Японии — 24%
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
А также на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти в размере 25%.
Кроме того, Штаты установят минимальную базовую пошлину в размере десяти процентов на импорт из других стран, включая Украину. Они заработают с 5 апреля. С 9 числа начнут действовать повышенные тарифы для государств с наибольшими торговыми дефицитами.
Трамп уточнил, что Вашингтон не будет вводить пошлины в полном объеме, а ограничится ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. Тем не менее, по данным Белого дома, товары представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности под эти рестрикции не попадут.
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США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
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В миреСШАТайваньДональд ТрампЕвросоюзКитайВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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