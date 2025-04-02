https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп

Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп - РИА Новости, 02.04.2025

Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп

Больше половины американцев считают, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении импортных товаров, плохо повлияют на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:56:00+03:00

2025-04-02T15:56:00+03:00

2025-04-02T16:32:00+03:00

сша

висконсин

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении импортных товаров, плохо повлияют на экономику страны, следует из данных опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин. Опрос подчеркивает, что скептическое отношение к экономической политике Трампа в американском обществе растет. "Опрос юридического факультета университета Маркетта обнаружил, что 58% американцев считают, что пошлины вредят экономике США, в то время, как 28% утверждают, что пошлины помогают экономике, 14% не заметили разницы", - отмечается в опросе, опубликованном на сайте факультета в среду. Кроме того, 58% ожидают роста инфляции в связи с политикой администрации Трампа в целом. Тридцать процентов американцев, напротив, считают, что политика администрации снизит инфляцию, а 12% думают, что ее действия никак не повлияют на этот показатель. Больше половины американцев, 53% оценивают текущее состояние экономики как "не очень хорошее". Только 26% назвали отличной экономику страны, а 20% опрошенных сочли ее состояние плохим. Также 58% респондентов заявляют, что США движутся в неправильном направлении, 42%, напротив, считают, что страна развивается "в правильном направлении". Опрос проводился с 17 по 27 марта. В нем участвовали 1021 совершеннолетний американец. Его статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20250401/ssha-2008757888.html

https://ria.ru/20250316/tramp-2005357851.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, висконсин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире