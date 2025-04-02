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Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп - РИА Новости, 02.04.2025
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15:56 02.04.2025 (обновлено: 16:32 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп - РИА Новости, 02.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Больше половины американцев считают, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении импортных товаров, плохо повлияют на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:56:00+03:00
2025-04-02T16:32:00+03:00
сша
висконсин
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении импортных товаров, плохо повлияют на экономику страны, следует из данных опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин. Опрос подчеркивает, что скептическое отношение к экономической политике Трампа в американском обществе растет. "Опрос юридического факультета университета Маркетта обнаружил, что 58% американцев считают, что пошлины вредят экономике США, в то время, как 28% утверждают, что пошлины помогают экономике, 14% не заметили разницы", - отмечается в опросе, опубликованном на сайте факультета в среду. Кроме того, 58% ожидают роста инфляции в связи с политикой администрации Трампа в целом. Тридцать процентов американцев, напротив, считают, что политика администрации снизит инфляцию, а 12% думают, что ее действия никак не повлияют на этот показатель. Больше половины американцев, 53% оценивают текущее состояние экономики как "не очень хорошее". Только 26% назвали отличной экономику страны, а 20% опрошенных сочли ее состояние плохим. Также 58% респондентов заявляют, что США движутся в неправильном направлении, 42%, напротив, считают, что страна развивается "в правильном направлении". Опрос проводился с 17 по 27 марта. В нем участвовали 1021 совершеннолетний американец. Его статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008757888.html
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сша
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сша, висконсин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Висконсин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп

Более половины американцев посчитали, что пошлины Трампа вредят экономике

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении импортных товаров, плохо повлияют на экономику страны, следует из данных опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин.
Опрос подчеркивает, что скептическое отношение к экономической политике Трампа в американском обществе растет.
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"Опрос юридического факультета университета Маркетта обнаружил, что 58% американцев считают, что пошлины вредят экономике США, в то время, как 28% утверждают, что пошлины помогают экономике, 14% не заметили разницы", - отмечается в опросе, опубликованном на сайте факультета в среду.
Кроме того, 58% ожидают роста инфляции в связи с политикой администрации Трампа в целом. Тридцать процентов американцев, напротив, считают, что политика администрации снизит инфляцию, а 12% думают, что ее действия никак не повлияют на этот показатель.
Больше половины американцев, 53% оценивают текущее состояние экономики как "не очень хорошее". Только 26% назвали отличной экономику страны, а 20% опрошенных сочли ее состояние плохим. Также 58% респондентов заявляют, что США движутся в неправильном направлении, 42%, напротив, считают, что страна развивается "в правильном направлении".
Опрос проводился с 17 по 27 марта. В нем участвовали 1021 совершеннолетний американец. Его статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.
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