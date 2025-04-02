https://ria.ru/20250402/poshliny-2008845804.html

ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico

ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico - РИА Новости, 02.04.2025

ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico

Евросоюзу потребуется время для того, чтобы принять соответствующие меры в ответ на введение США новых пошлин на товары из Европы, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:31:00+03:00

2025-04-02T11:31:00+03:00

2025-04-02T11:31:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

politico

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Евросоюзу потребуется время для того, чтобы принять соответствующие меры в ответ на введение США новых пошлин на товары из Европы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второго апреля Штаты введут так называемые "зеркальные" пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". "Не ждите незамедлительных ответных мер... Евросоюзу, скорее всего, потребуется время, чтобы проанализировать комплекс (мер США - ред.)", - говорится в публикации издания. Как отмечает Politico, на фоне этого в четверг послы ЕС, предположительно, проведут специальную встречу перед саммитом министров торговли Евросоюза, запланированного на следующий понедельник. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html

https://ria.ru/20250402/kanada-2008799247.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, китай, дональд трамп, politico, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире