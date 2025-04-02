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ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico - РИА Новости, 02.04.2025
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11:31 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008845804.html
ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico
ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico - РИА Новости, 02.04.2025
ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico
Евросоюзу потребуется время для того, чтобы принять соответствующие меры в ответ на введение США новых пошлин на товары из Европы, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:31:00+03:00
2025-04-02T11:31:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
politico
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Евросоюзу потребуется время для того, чтобы принять соответствующие меры в ответ на введение США новых пошлин на товары из Европы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второго апреля Штаты введут так называемые "зеркальные" пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". "Не ждите незамедлительных ответных мер... Евросоюзу, скорее всего, потребуется время, чтобы проанализировать комплекс (мер США - ред.)", - говорится в публикации издания. Как отмечает Politico, на фоне этого в четверг послы ЕС, предположительно, проведут специальную встречу перед саммитом министров торговли Евросоюза, запланированного на следующий понедельник. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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сша, канада, китай, дональд трамп, politico, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США, пишет Politico

Politico: ЕС потребуется время для принятия ответных мер на новые пошлины США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Евросоюзу потребуется время для того, чтобы принять соответствующие меры в ответ на введение США новых пошлин на товары из Европы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второго апреля Штаты введут так называемые "зеркальные" пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США".
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"Не ждите незамедлительных ответных мер... Евросоюзу, скорее всего, потребуется время, чтобы проанализировать комплекс (мер США - ред.)", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Politico, на фоне этого в четверг послы ЕС, предположительно, проведут специальную встречу перед саммитом министров торговли Евросоюза, запланированного на следующий понедельник.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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СШАКанадаКитайДональд ТрампPoliticoЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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