https://ria.ru/20250402/poroshenko-2008900912.html

СМИ: Порошенко* в 2024 году заработал в 30 раз больше, чем в 2021 году

СМИ: Порошенко* в 2024 году заработал в 30 раз больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ: Порошенко* в 2024 году заработал в 30 раз больше, чем в 2021 году

Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:44:00+03:00

2025-04-02T14:44:00+03:00

2025-04-02T14:44:00+03:00

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владимир зеленский

игорь коломойский

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в 2024 году заработал почти в 30 раз больше, чем в 2021 году, сообщает украинское издание Times of Ukraine со ссылкой его декларации. "Петр Порошенко* приумножил доходы в 30 раз всего за год войны: он обогатился на 4,6 миллиарда гривен (111 миллионов долларов - ред.). Для сравнения: в мирном 2021 году он "заработал" в 30 раз меньше — всего-навсего 162 миллиона гривен (3,9 миллиона долларов- ред.). Заработки Порошенко* в 2024 году превысили даже его рекордные доходы 2023 года 1,44 миллиарда гривен (34,7 миллиона долларов - ред.) и 2022 года 1,43 миллиарда гривен (34,5 миллиона долларов - ред.). Все эти средства политик заработал на государстве и украинцах. Так, на пожертвования для ВСУ покупал у государства облигации под высокие проценты, которые возвращались ему из госбюджета. Далее эти деньги Порошенко* выводил за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что Порошенко за последние три года поднялся в рейтинге украинских олигархов с 12 на 3 место. Его прибыль превысила совокупные доходы всех 705 депутатов Европарламента, а его фракция в Раде является самой богатой в Европе. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Украинское издание "Комментарии" в декабре сообщало, что Порошенко оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны.* внесены в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html

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в мире, украина, европа, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины