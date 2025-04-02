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Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2025
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Надежные люди
 
11:30 02.04.2025
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Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО
Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2025
Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО
Итальянец с позывным "Тото", живущий в Челябинске, изготавливает для бойцов специальной военной операции маскировочные сети и волокуши, сообщило региональное... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:30:00+03:00
2025-04-02T11:30:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Итальянец с позывным "Тото", живущий в Челябинске, изготавливает для бойцов специальной военной операции маскировочные сети и волокуши, сообщило региональное отделение ОНФ. "Его позывной – "Тото", он из Италии… Но сердце "Тото" сейчас здесь – в суровой столице Южного Урала (Челябинске), где живут его русская жена, пасынок и внуки. Здесь он делает волокуши, которые вместе с фондом "Золотые руки Ангела" передаёт Народному фронту для наших парней на передовой", - говорится в сообщении. Также он изготавливает маскировочные сети. "Сетями укрывают танки, артиллерию, даже снайперы ими укрываются", - сказал "Тото" на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ. По словам Тото, Россия дала ему "всё". "Здесь дружелюбные люди, хорошие условия, у меня никогда не было и нет никаких проблем", - добавил он. Отмечается, что итальянец приехал в Челябинск, когда познакомился с будущей супругой, здесь завел новых друзей, крестился и получил при крещении имя Владимир.
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челябинск, россия, сво
Надежные люди, Челябинск, Россия, СВО
Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО

Итальянец из Челябинска делает маскировочные сети и волокуши для бойцов СВО

© Народный фронт|Челябинская область/TelegramИтальянец с позывным "Тото" изготавливает в Челябинске волокуши и маскировочные сети для бойцов спецоперации
Итальянец с позывным Тото изготавливает в Челябинске волокуши и маскировочные сети для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Народный фронт|Челябинская область/Telegram
Итальянец с позывным "Тото" изготавливает в Челябинске волокуши и маскировочные сети для бойцов спецоперации
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Итальянец с позывным "Тото", живущий в Челябинске, изготавливает для бойцов специальной военной операции маскировочные сети и волокуши, сообщило региональное отделение ОНФ.
"Его позывной – "Тото", он из Италии… Но сердце "Тото" сейчас здесь – в суровой столице Южного Урала (Челябинске), где живут его русская жена, пасынок и внуки. Здесь он делает волокуши, которые вместе с фондом "Золотые руки Ангела" передаёт Народному фронту для наших парней на передовой", - говорится в сообщении.
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Также он изготавливает маскировочные сети. "Сетями укрывают танки, артиллерию, даже снайперы ими укрываются", - сказал "Тото" на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
По словам Тото, Россия дала ему "всё". "Здесь дружелюбные люди, хорошие условия, у меня никогда не было и нет никаких проблем", - добавил он.
Отмечается, что итальянец приехал в Челябинск, когда познакомился с будущей супругой, здесь завел новых друзей, крестился и получил при крещении имя Владимир.
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Надежные людиЧелябинскРоссияСВО
 
 
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