https://ria.ru/20250402/pomosch-2008845442.html

Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО

Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2025

Итальянец с позывным "Тото" изготавливает маскировочные сети для бойцов СВО

Итальянец с позывным "Тото", живущий в Челябинске, изготавливает для бойцов специальной военной операции маскировочные сети и волокуши, сообщило региональное... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:30:00+03:00

2025-04-02T11:30:00+03:00

2025-04-02T11:30:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Итальянец с позывным "Тото", живущий в Челябинске, изготавливает для бойцов специальной военной операции маскировочные сети и волокуши, сообщило региональное отделение ОНФ. "Его позывной – "Тото", он из Италии… Но сердце "Тото" сейчас здесь – в суровой столице Южного Урала (Челябинске), где живут его русская жена, пасынок и внуки. Здесь он делает волокуши, которые вместе с фондом "Золотые руки Ангела" передаёт Народному фронту для наших парней на передовой", - говорится в сообщении. Также он изготавливает маскировочные сети. "Сетями укрывают танки, артиллерию, даже снайперы ими укрываются", - сказал "Тото" на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ. По словам Тото, Россия дала ему "всё". "Здесь дружелюбные люди, хорошие условия, у меня никогда не было и нет никаких проблем", - добавил он. Отмечается, что итальянец приехал в Челябинск, когда познакомился с будущей супругой, здесь завел новых друзей, крестился и получил при крещении имя Владимир.

https://ria.ru/20250331/busargin-2008374049.html

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челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, россия, сво