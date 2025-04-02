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В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор - РИА Новости, 02.04.2025
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15:49 02.04.2025 (обновлено: 16:01 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/polsha-2008921138.html
В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор
В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор - РИА Новости, 02.04.2025
В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор
Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, сообщил РИА Новости представитель Национального центра ядерных... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:49:00+03:00
2025-04-02T16:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, сообщил РИА Новости представитель Национального центра ядерных исследований. "Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать. Поэтому он был остановлен", - рассказал собеседник агентства. Он выразил надежду, что Государственное агентство по ядерной энергетике скоро выдаст необходимую лицензию и реактор снова будет запущен. На территории Национального центра ядерных исследований под Варшавой расположен единственный в Польше ядерный реактор "Мария" мощностью 30 МВт, запущенный в 1974 году. Реактор производит молибден-99 - радиоизотоп, наиболее часто используемый в ядерной медицине.
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в мире, варшава, польша, новости - ядерные технологии
В мире, Варшава, Польша, Новости - Ядерные технологии
В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор

Единственный польский ядерный реактор остановили из-за истечения срока лицензии

CC BY-SA 4.0 / Emelsson / Единственный польский ядерный реактор "Мария"
Единственный польский ядерный реактор Мария - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Emelsson /
Единственный польский ядерный реактор "Мария". Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, сообщил РИА Новости представитель Национального центра ядерных исследований.
«
"Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать. Поэтому он был остановлен", - рассказал собеседник агентства.
Он выразил надежду, что Государственное агентство по ядерной энергетике скоро выдаст необходимую лицензию и реактор снова будет запущен.
На территории Национального центра ядерных исследований под Варшавой расположен единственный в Польше ядерный реактор "Мария" мощностью 30 МВт, запущенный в 1974 году.
Реактор производит молибден-99 - радиоизотоп, наиболее часто используемый в ядерной медицине.
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