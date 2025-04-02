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В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор

В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор - РИА Новости, 02.04.2025

В Польше остановили единственный в стране ядерный реактор

Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, сообщил РИА Новости представитель Национального центра ядерных... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:49:00+03:00

2025-04-02T15:49:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, сообщил РИА Новости представитель Национального центра ядерных исследований. "Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать. Поэтому он был остановлен", - рассказал собеседник агентства. Он выразил надежду, что Государственное агентство по ядерной энергетике скоро выдаст необходимую лицензию и реактор снова будет запущен. На территории Национального центра ядерных исследований под Варшавой расположен единственный в Польше ядерный реактор "Мария" мощностью 30 МВт, запущенный в 1974 году. Реактор производит молибден-99 - радиоизотоп, наиболее часто используемый в ядерной медицине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, новости - ядерные технологии