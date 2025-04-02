https://ria.ru/20250402/polsha-2008818623.html

Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши

Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши - РИА Новости, 02.04.2025

Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши

Около 30 стран хотят поддерживать мир на Украине после его установления, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью испанской газете Pais. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:32:00+03:00

2025-04-02T09:32:00+03:00

2025-04-02T10:37:00+03:00

украина

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Около 30 стран хотят поддерживать мир на Украине после его установления, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью испанской газете Pais."Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир (на Украине - ред.) после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", — сказал он.Сикорский подчеркнул, что Евросоюз не способен в одиночку сдерживать Россию — это задача для всей НАТО. По его мнению, от Соединенных Штатов потребовались бы разведывательные, космические и воздушные ресурсы. В последние годы отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ. Альянс расширяется под видом "сдерживания российской агрессии". В МИД России заявляли, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта заявил, что некоторые из участников могут отправить на Украину "силы сдерживания", которые разместят в заранее определенных стратегических местах. Он также добавил, что с инициативой согласны не все, но для ее реализации это и не нужно.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не пойдет на компромисс по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине, поскольку это создаст "факты на земле", и Запад не захочет согласовывать условия мирного регулирования.

https://ria.ru/20250326/nato-2007468311.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006098868.html

https://ria.ru/20250314/prognoz-2005031880.html

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