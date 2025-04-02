https://ria.ru/20250402/pogoda-2008800432.html

Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре

Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре - РИА Новости, 02.04.2025

Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре

Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:48:00+03:00

2025-04-02T06:48:00+03:00

2025-04-02T07:14:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется теплый режим", — сказал он.Вильфанд отметил, что в большинстве месяцев этого теплого периода в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Уральского федерального округа и в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на западе Якутии прогнозируется высокая вероятность положительных аномалий температуры. Также, по словам синоптика, на юге европейской территории России в отдельные месяцы прогнозируется сочетание положительной аномалии температуры воздуха и дефицита осадков. "В большинстве месяцев высока вероятность дефицита осадков в Северо-Западном федеральном округе и в Якутии", — добавил собеседник агентства.В конце теплого периода, в августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность избытка осадков на юге Дальневосточного федерального округа, заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20250330/sinoptik-2008219846.html

https://ria.ru/20250401/magnitnye_buri-2006691403.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр