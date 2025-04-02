Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 02.04.2025 (обновлено: 07:14 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/pogoda-2008800432.html
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре - РИА Новости, 02.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре
Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:48:00+03:00
2025-04-02T07:14:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_9f9c6b3f56a6b5a319a12f00a879d164.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется теплый режим", — сказал он.Вильфанд отметил, что в большинстве месяцев этого теплого периода в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Уральского федерального округа и в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на западе Якутии прогнозируется высокая вероятность положительных аномалий температуры. Также, по словам синоптика, на юге европейской территории России в отдельные месяцы прогнозируется сочетание положительной аномалии температуры воздуха и дефицита осадков. "В большинстве месяцев высока вероятность дефицита осадков в Северо-Западном федеральном округе и в Якутии", — добавил собеседник агентства.В конце теплого периода, в августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность избытка осадков на юге Дальневосточного федерального округа, заключил Вильфанд.
https://ria.ru/20250330/sinoptik-2008219846.html
https://ria.ru/20250401/magnitnye_buri-2006691403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_d6a2b48df836815c69555c1ed58a92f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре

Вильфанд: температура в России в апреле-сентябре будет около и выше нормы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской на Красной площади
Девушка с детской коляской на Красной площади - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка с детской коляской на Красной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется теплый режим", — сказал он.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
30 марта, 11:27
Вильфанд отметил, что в большинстве месяцев этого теплого периода в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Уральского федерального округа и в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на западе Якутии прогнозируется высокая вероятность положительных аномалий температуры.
Также, по словам синоптика, на юге европейской территории России в отдельные месяцы прогнозируется сочетание положительной аномалии температуры воздуха и дефицита осадков.
"В большинстве месяцев высока вероятность дефицита осадков в Северо-Западном федеральном округе и в Якутии", — добавил собеседник агентства.
В конце теплого периода, в августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность избытка осадков на юге Дальневосточного федерального округа, заключил Вильфанд.
Магнитосфера или магнитное поле вокруг Земли - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года
Вчера, 19:44
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала