https://ria.ru/20250402/pogoda-2008800432.html
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре - РИА Новости, 02.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре
Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:48:00+03:00
2025-04-02T06:48:00+03:00
2025-04-02T07:14:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется теплый режим", — сказал он.Вильфанд отметил, что в большинстве месяцев этого теплого периода в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Уральского федерального округа и в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на западе Якутии прогнозируется высокая вероятность положительных аномалий температуры. Также, по словам синоптика, на юге европейской территории России в отдельные месяцы прогнозируется сочетание положительной аномалии температуры воздуха и дефицита осадков. "В большинстве месяцев высока вероятность дефицита осадков в Северо-Западном федеральном округе и в Якутии", — добавил собеседник агентства.В конце теплого периода, в августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность избытка осадков на юге Дальневосточного федерального округа, заключил Вильфанд.
https://ria.ru/20250330/sinoptik-2008219846.html
https://ria.ru/20250401/magnitnye_buri-2006691403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле-сентябре
Вильфанд: температура в России в апреле-сентябре будет около и выше нормы
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Температура на большей части территории России в апреле-сентябре будет около и выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется теплый режим", — сказал он.
Вильфанд
отметил, что в большинстве месяцев этого теплого периода в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Уральского федерального округа и в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на западе Якутии прогнозируется высокая вероятность положительных аномалий температуры.
Также, по словам синоптика, на юге европейской территории России
в отдельные месяцы прогнозируется сочетание положительной аномалии температуры воздуха и дефицита осадков.
"В большинстве месяцев высока вероятность дефицита осадков в Северо-Западном федеральном округе и в Якутии", — добавил собеседник агентства.
В конце теплого периода, в августе-сентябре прогнозируется высокая вероятность избытка осадков на юге Дальневосточного федерального округа, заключил Вильфанд.