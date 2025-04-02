https://ria.ru/20250402/podryv-2008792485.html

Дело подорвавшего железную дорогу под Рязанью поступило в суд

Дело подорвавшего железную дорогу под Рязанью поступило в суд - РИА Новости, 02.04.2025

Дело подорвавшего железную дорогу под Рязанью поступило в суд

Уголовное дело Руслана Сидики, которому вменяют подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, поступило во Второй западный окружной... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:38:00+03:00

2025-04-02T03:38:00+03:00

2025-04-02T03:45:00+03:00

происшествия

рязань

рязанская область

латвия

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело Руслана Сидики, которому вменяют подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский."Дело поступило в суд", - сказал защитник.Поповский отметил, что дело по существу будут рассматривать в Рязани. "Заседания будут выездными", - добавил он.Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил".По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов.Во время допроса Сидики дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром "Дягилево" при помощи квадрокоптеров. Он также дал признательные показания.

https://ria.ru/20241128/zaderzhanie-1986141049.html

https://ria.ru/20250328/agent-2007869811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязань, рязанская область, латвия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога