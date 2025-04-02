https://ria.ru/20250402/podderzhka-2008814179.html

Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии

Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии - РИА Новости, 02.04.2025

Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии

Финансовая поддержка Молдавии от Запада направлена не на развитие, а на текущие расходы, заявил бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:15:00+03:00

2025-04-02T09:15:00+03:00

2025-04-02T09:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Финансовая поддержка Молдавии от Запада направлена не на развитие, а на текущие расходы, заявил бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат. Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. "Хотя правительство может похвастаться беспрецедентной внешней поддержкой, эта помощь направлена не на развитие, а на текущие расходы. Таким образом, деньги приходят и уходят, а в результате остается все более бедное население и все более разрушающаяся инфраструктура", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, эта хроническая политика жесткой экономии в инвестиционной сфере привела к ускоренной деградации государственных услуг и инфраструктуры. "Основной причиной массовой депопуляции являются плохие условия жизни. Страна, которая не инвестирует в свое будущее, не имеет будущего... В абсолютном выражении неполученные инвестиции из Национального публичного бюджета за последние 11 лет составляют 38 миллиардов леев (2,12 миллиарда долларов - ред.) в ценах 2025 года. Такова цена вчерашней международной изоляции и сегодняшней некомпетентности правительства", - пояснил он. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html

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молдавия, кишинев, владимир филат, евросоюз, в мире