https://ria.ru/20250402/plan-2008923706.html
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России - РИА Новости, 02.04.2025
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:57:00+03:00
2025-04-02T15:57:00+03:00
2025-04-02T15:57:00+03:00
в мире
россия
украина
сербия
александр вучич
туомас малинен
оон
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — призвал Малинен.Президент Сербии Александр Вучич в среду в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что некоторые мировые лидеры тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html
россия
украина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, туомас малинен, оон, обсе, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, Туомас Малинен, ООН, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
Профессор Малинен: Запад должен прислушаться к целям Кремля по Украине