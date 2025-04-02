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"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России - РИА Новости, 02.04.2025
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15:57 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/plan-2008923706.html
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России - РИА Новости, 02.04.2025
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:57:00+03:00
2025-04-02T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — призвал Малинен.Президент Сербии Александр Вучич в среду в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что некоторые мировые лидеры тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html
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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, туомас малинен, оон, обсе, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, Туомас Малинен, ООН, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России

Профессор Малинен: Запад должен прислушаться к целям Кремля по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — призвал Малинен.
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Вчера, 14:59
Президент Сербии Александр Вучич в среду в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что некоторые мировые лидеры тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория.
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31 марта, 14:53
 
В миреРоссияУкраинаСербияАлександр ВучичТуомас МалиненООНОБСЕВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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