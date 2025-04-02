https://ria.ru/20250402/plan-2008923706.html

"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России

"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России - РИА Новости, 02.04.2025

"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России

Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:57:00+03:00

2025-04-02T15:57:00+03:00

2025-04-02T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад должен прислушаться к целям российского руководства по Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему", — призвал Малинен.Президент Сербии Александр Вучич в среду в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что некоторые мировые лидеры тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html

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