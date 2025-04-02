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Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
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12:59 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html
Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам
Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам
Решение России присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам красноречиво показывает желание Москвы добиться мира на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:59:00+03:00
2025-04-02T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение России присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам красноречиво показывает желание Москвы добиться мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. "То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, как раз является самым красноречивым свидетельством тому. Вместе с тем мы наблюдаем абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Chevron , Exxon Mobil
Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам

Песков: мораторий на удары по энергообъектам говорит о желании РФ добиться мира

© РИА Новости / Илья ПиталевМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение России присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам красноречиво показывает желание Москвы добиться мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Вчера, 11:35
"То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, как раз является самым красноречивым свидетельством тому. Вместе с тем мы наблюдаем абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
31 марта, 07:11
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныChevronExxon Mobil
 
 
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