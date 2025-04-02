https://ria.ru/20250402/peskov-2008862628.html

Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа

Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 02.04.2025

Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа

Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:47:00+03:00

2025-04-02T12:47:00+03:00

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саудовская аравия

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров. "Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.

https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html

саудовская аравия

россия

сша

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саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире