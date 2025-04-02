https://ria.ru/20250402/peskov-2008862628.html
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа
Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:47:00+03:00
2025-04-02T12:47:00+03:00
2025-04-02T12:54:00+03:00
саудовская аравия
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров. "Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html
саудовская аравия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_457:357:2710:2047_1920x0_80_0_0_38cc223a14033e1c046e8ed435bec020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Саудовская Аравия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа
Песков: информации о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа пока нет