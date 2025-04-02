Рейтинг@Mail.ru
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 02.04.2025 (обновлено: 12:54 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/peskov-2008862628.html
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа
Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:47:00+03:00
2025-04-02T12:54:00+03:00
саудовская аравия
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров. "Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html
саудовская аравия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_457:357:2710:2047_1920x0_80_0_0_38cc223a14033e1c046e8ed435bec020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Саудовская Аравия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль ответил на вопрос о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа

Песков: информации о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конкретики о дате и месте возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров.
"Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США
12:46
 
Саудовская АравияРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала